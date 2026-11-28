इंदौर के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल मुश्किल में पड़ गए हैं। उन्होंने 11वीं के एक छात्र को फेल करने की धमकी दी। छात्र ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर एक खराब सीलिंग फैन की शिकायत की थी। एक वीडियो में प्रिंसिपल देवेंद्र रामिश कहते दिख रहे हैं, "मुझे तुमसे डर लगने लगा है। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया, तो तुम जिंदगी भर मेरे नाम पर रोते रहोगे। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया तो? तुम बेवजह मर सकते हो... कोई मतलब नहीं रहेगा। तुम मेरी बात नहीं समझोगे।" उन्होंने यह भी धमकी दी कि वे स्कूल में छात्र की जिंदगी मुश्किल कर देंगे।