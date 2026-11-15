पुणे से गुवाहाटी जा रहे विमान के लैंडिंग गियर में खराबी, 192 यात्रियों के साथ सुरक्षित लैंडिंग

इंडिगो की पुणे से गुवाहाटी जाने वाली एक उड़ान में उस समय घबराहट का माहौल बन गया, जब उड़ान भरने के बाद उसका लैंडिंग गियर ऊपर नहीं आ पाया। पायलट ने उड़ान भरने के तुरंत बाद लैंडिंग गियर की समस्या के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को बताया।

इसके बाद भारतीय वायु सेना (IAF) ने पुणे एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। हालांकि, तेजी से किए गए आपसी तालमेल की वजह से विमान सुबह 9:04 बजे सुरक्षित उतर गया।

विमान में सवार सभी 192 लोग पूरी तरह सुरक्षित थे। किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है।