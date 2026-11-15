पुणे से गुवाहाटी जा रहे विमान के लैंडिंग गियर में खराबी, 192 यात्रियों के साथ सुरक्षित लैंडिंग
इंडिगो की पुणे से गुवाहाटी जाने वाली एक उड़ान में उस समय घबराहट का माहौल बन गया, जब उड़ान भरने के बाद उसका लैंडिंग गियर ऊपर नहीं आ पाया। पायलट ने उड़ान भरने के तुरंत बाद लैंडिंग गियर की समस्या के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को बताया।
इसके बाद भारतीय वायु सेना (IAF) ने पुणे एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। हालांकि, तेजी से किए गए आपसी तालमेल की वजह से विमान सुबह 9:04 बजे सुरक्षित उतर गया।
विमान में सवार सभी 192 लोग पूरी तरह सुरक्षित थे। किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है।
पुणे एयरपोर्ट ने संभाला आपातकालीन प्रतिक्रिया का मोर्चा
पुणे एयरपोर्ट ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उसने वायु सेना और आपातकालीन टीमों के साथ तालमेल बिठाते हुए दमकल गाड़ियों और एंबुलेंस की व्यवस्था की। विमान ने निचले स्तर पर एक चक्कर लगाया, ताकि जमीनी स्टाफ लैंडिंग गियर की जांच कर सके।
इसके बाद, विमान सुरक्षित तरीके से उतरा और उसे बे 7 तक ले जाया गया। सभी यात्री जेट ब्रिज के जरिए शांतिपूर्वक विमान से उतर गए। अब इंडिगो बेंगलुरु से पुणे के लिए एक दूसरा विमान भेज रहा है, ताकि प्रभावित यात्रियों को बिना किसी ज्यादा परेशानी के गुवाहाटी पहुंचाया जा सके।