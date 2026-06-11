इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, आपातकालीन लैंडिंग के बाद खुला चौंकाने वाला राज

एयरपोर्ट का संचालन हुआ सामान्य

तलाशी में झूठी निकली बम की धमकी बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने विमान की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि, यह सिर्फ एक झूठा अलार्म था, लेकिन इतनी तेजी से की गई कार्रवाई ने दिखा दिया कि सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद, एयरपोर्ट का संचालन फिर से सामान्य हो गया।