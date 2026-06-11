लियोनल मेसी का विश्व कप में प्रदर्शन कमाल का रहा है

फीफा विश्व कप के इतिहास में इन खिलाड़ियों ने दागे हैं सबसे ज्यादा गोल

लेखन आदर्श कुमार 11:35 am Jun 11, 202611:35 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है, जहां खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से इतिहास रचा है। इस मंच पर गोल करना किसी भी खिलाड़ी के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। कई दिग्गजों ने विश्व कप में अपनी छाप छोड़ी है। कुछ सितारे ऐसे रहे हैं, जिन्होंने लगातार गोल दागकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। ऐसे में आइए आगामी संस्करण से पहले टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।