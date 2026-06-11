फीफा विश्व कप के इतिहास में इन खिलाड़ियों ने दागे हैं सबसे ज्यादा गोल
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है, जहां खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से इतिहास रचा है। इस मंच पर गोल करना किसी भी खिलाड़ी के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। कई दिग्गजों ने विश्व कप में अपनी छाप छोड़ी है। कुछ सितारे ऐसे रहे हैं, जिन्होंने लगातार गोल दागकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। ऐसे में आइए आगामी संस्करण से पहले टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।
#1
मिरोस्लाव क्लोसे (16 गोल)
पहले स्थान पर जर्मनी फुटबॉल टीम के पूर्व स्टार खिलाड़ी मीरोस्लाव क्लोसे हैं। उन्होंने फीफा विश्व कप में 24 मैच खेलते हुए रिकॉर्ड 16 गोल किए थे। क्लोसे 2014 में विश्व कप जीतने वाली जर्मन टीम का भी हिस्सा रहे। जर्मनी के लिए उन्होंने 137 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 71 गोल दागे, जो देश की ओर से सर्वाधिक हैं। इस मामले में दूसरे स्थान पर दिग्गज स्ट्राइकर गर्ड मुलर हैं, जिन्होंने 62 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 68 गोल किए थे।
#2
रोनाल्डो नजारियो (15 गोल)
ब्राजील की 1994 और 2002 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे रोनाल्डो नजारियो इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 19 मुकाबलों में 15 गोल दागे थे। ब्राजील के लिए इस खिलाड़ी ने 99 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 62 गोल किए। 1994 विश्व कप में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन 2002 विश्व कप में उन्होंने 8 गोल किए थे। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने के लिए उन्हें गोल्डन बूट पुरस्कार भी मिला था।
#3
गर्ड मुलर (14 गोल)
तीसरे स्थान पर जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर गर्ड मुलर हैं। उन्होंने फीफा विश्व कप के 13 मुकाबलों में 14 गोल दागे थे। 1970 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 10 गोल किए और गोल्डन बूट अपने नाम किया, हालांकि जर्मनी खिताब जीतने में सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद 1974 विश्व कप में उन्होंने 4 गोल किए और जर्मनी को विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने जर्मनी के लिए 62 मैचों में 68 गोल दागे।
#4
लियोनल मेसी और जस्ट फोंटेन (13-13 गोल)
अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनल मेसी और फ्रांस के जस्ट फोंटेन इस सूची में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। दोनों खिलाड़ियों ने फीफा विश्व कप में 13-13 गोल दागे हैं। मेसी 2026 विश्व कप में खेलते नजर आएंगे और उनके पास फोंटेन को पीछे छोड़ने का मौका होगा। किलियन एम्बाप्पे के नाम विश्व कप में 12 गोल हैं और वह भी इस सूची में आगे बढ़ सकते हैं। मेसी ने 2022 में अर्जेंटीना को विश्व कप जिताया था।