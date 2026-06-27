पहली बार स्वदेशी सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल कर उतरा इंडिगो का विमान

GAGAN अब बड़ी इंडिगो जेट्स पर भी लागू

GAGAN का पूरा नाम GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। यह सिस्टम पायलटों को उन जगहों पर भी विमान आसानी से उतारने में सक्षम बनाता है, जहं जमीन पर आधारित नेविगेशन सिस्टम उपलब्ध नहीं होते। इंडिगो ने साल 2022 में इस तकनीक का उपयोग अपने छोटे विमानों में शुरू किया था, लेकिन अब इसे उनके बड़े जेट्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 20 से ज्यादा LPV एप्रोच (लैंडिंग के रास्ते) निर्धारित किए जा चुके हैं और जल्द ही कई और जोड़े जाएंगे। इस अपग्रेड से विमानों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, सुरक्षा का स्तर और बेहतर होगा और उड़ानों में होने वाली देरी भी कम होगी। खासकर छोटे या बैकअप हवाई अड्डों पर इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा।