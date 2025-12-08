इंडिगो संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर

लेखन गजेंद्र 12:21 pm Dec 08, 202512:21 pm

क्या है खबर?

इंडिगो की बड़े पैमाने पर रद्द हुई उड़ानों का मामला सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर चिंता जताई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि लोग हवाई अड्डों पर फंसे हैं और उनमें से कई को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कोर्ट ने मामले को तुरंत सूचीबद्ध नहीं किया है। याचिका को नियमित सुनवाई में सूचीबद्ध किया जा सकता है।