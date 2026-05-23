खराब मौसम के चलते शिर्डी जा रही इंडिगो की फ्लाइट नवी मुंबई पहुंची
शनिवार को इंडिगो की दिल्ली से शिर्डी जाने वाली उड़ान को नवी मुंबई के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। शिर्डी एयरपोर्ट पर मौसम बहुत खराब होने की वजह से यह फैसला लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एक एहतियातन कदम था। इससे पहले, इंडिगो ने मुंबई में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी और यात्रियों से कहा था कि घर से निकलने से पहले वे अपने ऐप या वेबसाइट पर उड़ान की स्थिति और ट्रैफिक अपडेट ज़रूर देख लें।
इंडिगो ने बताया- टीमें मौसम पर नजर रख रही
इंडिगो ने बताया कि उनकी एयरपोर्ट टीमें लगातार मौसम पर नज़र बनाए हुए हैं और किसी भी जरूरत में मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इंडिगो के लिए इस तरह उड़ानों को डाइवर्ट करना कोई नई बात नहीं है; इससे पहले 8 मई को भी कोलकाता से पटना जाने वाली एक उड़ान को खराब मौसम के कारण लखनऊ में उतारना पड़ा था। जब भी मौसम खराब होता है या अनिश्चित होता है, यात्रियों की सुरक्षा हमेशा कंपनी की सबसे पहली प्राथमिकता होती है।