खराब मौसम के चलते शिर्डी जा रही इंडिगो की फ्लाइट नवी मुंबई पहुंची देश May 23, 2026

शनिवार को इंडिगो की दिल्ली से शिर्डी जाने वाली उड़ान को नवी मुंबई के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। शिर्डी एयरपोर्ट पर मौसम बहुत खराब होने की वजह से यह फैसला लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एक एहतियातन कदम था। इससे पहले, इंडिगो ने मुंबई में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी और यात्रियों से कहा था कि घर से निकलने से पहले वे अपने ऐप या वेबसाइट पर उड़ान की स्थिति और ट्रैफिक अपडेट ज़रूर देख लें।