इंडिगो फ्लाइट के बाथरूम में मिला 'बम है' लिखा नोट
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बेंगलुरु से अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में उस वक्त देरी हो गई, जब विमान के बाथरूम में चालक दल (क्रू मेंबर) को हाथ से लिखा एक नोट मिला। इस नोट में लिखा था, "मत जाओ। बम है! प्लीज।" एयरलाइन ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं और यात्रियों को होने वाली बड़ी असुविधा को देखते हुए तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी।
सुरक्षा जांच में कुछ नहीं मिला
सुरक्षाकर्मियों ने फौरन पूरे प्लेन की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई है। अब बेंगलुरु पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह नोट किसने और किस इरादे से छोड़ा था। इंडिगो ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है और यह भी साफ किया है कि इस तरह की सुरक्षा में सेंध एक बेहद गंभीर मामला है।