इंडिगो फ्लाइट के बाथरूम में मिला 'बम है' लिखा नोट

सुरक्षाकर्मियों ने फौरन पूरे प्लेन की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई है। अब बेंगलुरु पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह नोट किसने और किस इरादे से छोड़ा था। इंडिगो ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है और यह भी साफ किया है कि इस तरह की सुरक्षा में सेंध एक बेहद गंभीर मामला है।