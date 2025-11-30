क्या A320 सीरीज विमानों में दूर हो गई सॉफ्टवेयर की समस्या? जानिए एयरलाइंस ने क्या कहा
क्या है खबर?
एयरबस के A320 सीरीज विमानों के सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी को दूर करने में वैश्विक और भारतीय एयरलाइंस ने तेजी दिखाई है। एयर इंडिया और इंडिगो ने कहा है कि उन्होंने अपने A320 बेड़े में अनिवार्य सॉफ्टवेयर रीसेट को लगभग पूरा कर लिया है। यह कदम एयरबस की ओर से सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण 6,000 से ज्यादा विमानों को अपग्रेड करने की आवश्यकता को लेकर अलर्ट जारी करने के बाद उठाया गया, जिससे एशिया और यूरोप में हवाई सेवा प्रभावित हुई।
अपग्रेड
भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने किया यह दावा
इंडिगो ने कहा कि सभी 200 विमान अब पूरी तरह से अपडेट और मानकों के अनुरूप हो गए हैं, जबकि एयर इंडिया ने अपने A320 विमानों में से 90 फीसदी से अधिक का रीसेट करने का दावा किया है। भारतीय विमानन कंपनियों के 338 विमानों के सॉफ्टवेयर अपग्रेड के कार्य के कारण कई हवाई अड्डों पर देरी हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस को 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि इंडिगो और एयर इंडिया के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा।
वैश्विक कंपनियां
एयरलाइंस कर्मचारियों ने रातभर किया काम
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक नियामकों की ओर से उड़ानें फिर से शुरू करने से पहले समस्या को ठीक करने के निर्देश दिए जाने के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने रातभर काम किया। यूनाइटेड एयरलाइंस, एयर इंडिया, डेल्टा एयरलाइंस और हंगरी की विज एयर सहित कई एयरलाइंस ने कहा कि उन्होंने अपने बेड़े में समस्या को ठीक कर लिया है या लगभग पूरा कर लिया है। साथ ही कई ने परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने की बात कही।