एयर इंडिया और इंडिगो ने अपने A320 सीरीज विमानों को अपडेट करने का काम लगभग पूरा कर लिया है (तस्वीर: एक्स/@aviationbrk)

क्या A320 सीरीज विमानों में दूर हो गई सॉफ्टवेयर की समस्या? जानिए एयरलाइंस ने क्या कहा

क्या है खबर?

एयरबस के A320 सीरीज विमानों के सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी को दूर करने में वैश्विक और भारतीय एयरलाइंस ने तेजी दिखाई है। एयर इंडिया और इंडिगो ने कहा है कि उन्होंने अपने A320 बेड़े में अनिवार्य सॉफ्टवेयर रीसेट को लगभग पूरा कर लिया है। यह कदम एयरबस की ओर से सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण 6,000 से ज्यादा विमानों को अपग्रेड करने की आवश्यकता को लेकर अलर्ट जारी करने के बाद उठाया गया, जिससे एशिया और यूरोप में हवाई सेवा प्रभावित हुई।