मध्य पूर्व में तनाव का असर: सऊदी अरब की उड़ानें और टलीं, यात्रियों की बढ़ी चिंता

इंडिगो की उड़ानें 14 नवंबर तक रद्द कर दी गई हैं। वहीं, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद और दम्माम के लिए अपनी सेवाएं 7 नवंबर तक रोक दी हैं।

अकासा एयर की बात करें तो, उसने जेद्दाह के लिए 10 नवंबर तक और रियाद के लिए 30 नवंबर तक अपनी उड़ानें रोक दी हैं।

सिर्फ भारतीय एयरलाइंस ही नहीं, लुफ्थांसा, केएलएम और ब्रिटिश एयरवेज जैसी कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी फिलहाल सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें बंद कर दी हैं। ऐसे में अगर आपको जल्द ही भारत और सऊदी अरब के बीच यात्रा करनी है, तो आपके पास बहुत कम विकल्प बचते हैं। सऊदी अरब की अपनी एयरलाइंस या फ्लाईनास (फ्लाईनास) जैसी कुछ ही उड़ानें अभी उपलब्ध हैं। इसलिए, कोई भी टिकट बुक करने से पहले अपडेट जरूर जांच लें।