उज्ज्वला योजना का हवा की गुणवत्ता पर असर, घरों में PM2.5 उत्सर्जन 15 प्रतिशत घटा
भारत की उज्ज्वला योजना ने स्वच्छ हवा की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। वित्त वर्ष 2026 में घरों से निकलने वाले PM2.5 कणों का उत्सर्जन 15 प्रतिशत कम हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब 10.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का कनेक्शन है।
CEEW के एक नए अध्ययन के अनुसार, इस योजना की वजह से करीब 834 किलोटन प्राइमरी PM2.5 उत्सर्जन को रोका जा सका है।
पंजाब में 90 प्रतिशत तो झारखंड में 40 प्रतिशत LPG का इस्तेमाल
यह योजना घरों से निकलने वाले PM2.5 उत्सर्जन में 15 प्रतिशत की बड़ी कमी लाई है और इससे 834 किलोटन प्राइमरी PM2.5 उत्सर्जन को रोका जा सका है।
यह इसलिए बहुत अहम है क्योंकि खाना पकाने से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है, खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में। हालांकि, हर किसी तक इसकी पहुंच एक जैसी नहीं है।
पंजाब में LPG का इस्तेमाल 90 प्रतिशत है, लेकिन झारखंड में यह काफी कम, सिर्फ 40 प्रतिशत है। इसकी मुख्य वजह सिलेंडर भरवाने का महंगा होना है।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि प्रदूषण वाले महीनों में और ज्यादा सब्सिडी दी जाए और इंडक्शन स्टोव या बायोगैस जैसे दूसरे विकल्पों को भी आसानी से उपलब्ध कराया जाए, ताकि हर जगह साफ-सुथरे तरीके से खाना बनाना आम बात हो जाए।