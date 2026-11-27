यह योजना घरों से निकलने वाले PM2.5 उत्सर्जन में 15 प्रतिशत की बड़ी कमी लाई है और इससे 834 किलोटन प्राइमरी PM2.5 उत्सर्जन को रोका जा सका है।

यह इसलिए बहुत अहम है क्योंकि खाना पकाने से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है, खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में। हालांकि, हर किसी तक इसकी पहुंच एक जैसी नहीं है।

पंजाब में LPG का इस्तेमाल 90 प्रतिशत है, लेकिन झारखंड में यह काफी कम, सिर्फ 40 प्रतिशत है। इसकी मुख्य वजह सिलेंडर भरवाने का महंगा होना है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि प्रदूषण वाले महीनों में और ज्यादा सब्सिडी दी जाए और इंडक्शन स्टोव या बायोगैस जैसे दूसरे विकल्पों को भी आसानी से उपलब्ध कराया जाए, ताकि हर जगह साफ-सुथरे तरीके से खाना बनाना आम बात हो जाए।