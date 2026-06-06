UN में भारत ने पाक को फटकारा, UNSC सुधार का भी फूंका बिगुल

हरीश ने पाकिस्तान को फटकारा

हरीश ने पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र में गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया कि उसकी बातों से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। हरीश ने इसी मौके पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के कामकाज में बड़े बदलाव की मांग भी की। उनका सुझाव था कि आज की दुनिया की जरूरतों के हिसाब से इसे ज्यादा न्यायसंगत और प्रासंगिक बनाने के लिए और ज्यादा देशों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।