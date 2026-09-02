भीषण गर्मी और बेमौसम बारिश: 70 प्रतिशत गिरी टमाटर की पैदावार, महंगाई की मार तय
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भारत में इस साल टमाटरों पर भीषण गर्मी, बेमौसम बारिश और पानी की कमी का बुरा असर पड़ा है।
ये मुश्किल हालात टमाटरों के फूलने और बढ़ने की प्रक्रिया को बिगाड़ देते हैं, खासकर तब जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है।
इस सब के चलते मंडियों में टमाटर कम दिख सकते हैं और उनके दाम भी काफी बढ़ सकते हैं।
मिजोरम में टमाटर की उपज में 70 प्रतिशत की गिरावट
तेज बारिश से भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। इससे पौधों में बीमारियां ज्यादा फैलती हैं और कटाई में दिक्कत आती है।
ICAR की रिपोर्ट के मुताबिक, मिजोरम में खरीफ से पहले और खरीफ के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। साथ ही, तापमान भी लगातार ऊपर-नीचे होता रहा। इन सबके चलते, यहां टमाटर की पैदावार में करीब 70 प्रतिशत की कमी आ गई।
अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि बढ़ते तापमान की वजह से अलग-अलग इलाकों में टमाटर उगाने के तरीके और समय में भी बदलाव आ रहा है।