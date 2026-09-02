भीषण गर्मी और बेमौसम बारिश: 70 प्रतिशत गिरी टमाटर की पैदावार, महंगाई की मार तय

तेज बारिश से भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। इससे पौधों में बीमारियां ज्यादा फैलती हैं और कटाई में दिक्कत आती है।

ICAR की रिपोर्ट के मुताबिक, मिजोरम में खरीफ से पहले और खरीफ के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। साथ ही, तापमान भी लगातार ऊपर-नीचे होता रहा। इन सबके चलते, यहां टमाटर की पैदावार में करीब 70 प्रतिशत की कमी आ गई।

अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि बढ़ते तापमान की वजह से अलग-अलग इलाकों में टमाटर उगाने के तरीके और समय में भी बदलाव आ रहा है।