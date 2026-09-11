बिजली संकट की आहट: देश के पावर प्लांटों में बचा केवल 3 दिन का कोयला
भारत का बिजली ग्रिड इस समय दबाव में है। देश के करीब एक-तिहाई कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में ईंधन बहुत कम बचा है। भीषण गर्मी और अल नीनो के असर से बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी वजह से अब 59 बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक चिंताजनक स्तर तक कम हो गया है। इन संयंत्रों के पास या तो जरूरत से 25 प्रतिशत भी कम कोयला है, या फिर इतना ईंधन है जिससे वे 3 दिन से भी कम समय तक बिजली पैदा कर सकते हैं। यह हालात बिजली की आपूर्ति बनाए रखने को लेकर चिंता पैदा कर रहे हैं।
भारत ने कोयले की आपूर्ति बढ़ाई
इस मुश्किल से निपटने के लिए सरकार ने कोयले की डिलीवरी बढ़ा दी है। सामान्य से ज्यादा ट्रेनें और सड़क के रास्ते कोयला भेजा जा रहा है। कोल इंडिया के पास अपनी खदानों में अच्छा-खासा कोयले का भंडार मौजूद है। फिर भी विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोयले की सप्लाई लगातार नहीं होती रही, तो बैटरी स्टोरेज की कमजोरी और जलाशयों में पानी का घटता स्तर हालात को मुश्किल बना सकता है। यह स्थिति दिखाती है कि भारत को एक ज्यादा मजबूत और कई तरह के ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर बिजली सिस्टम बनाने की कितनी जरूरत है।