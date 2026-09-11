बिजली संकट की आहट: देश के पावर प्लांटों में बचा केवल 3 दिन का कोयला

भारत का बिजली ग्रिड इस समय दबाव में है। देश के करीब एक-तिहाई कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में ईंधन बहुत कम बचा है। भीषण गर्मी और अल नीनो के असर से बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी वजह से अब 59 बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक चिंताजनक स्तर तक कम हो गया है। इन संयंत्रों के पास या तो जरूरत से 25 प्रतिशत भी कम कोयला है, या फिर इतना ईंधन है जिससे वे 3 दिन से भी कम समय तक बिजली पैदा कर सकते हैं। यह हालात बिजली की आपूर्ति बनाए रखने को लेकर चिंता पैदा कर रहे हैं।