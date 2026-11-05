भारत 17,244 फीट पर बनाने जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, चीन को पछाड़ने की तैयारी

भारत 17,244 फीट पर बनाने जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, चीन को पछाड़ने की तैयारी
भारत एक ऐसी रेल लाइन बनाने की योजना बना रहा है, जिस पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन होगा। यह स्टेशन बिलासपुर-मनाली-लेह मार्ग पर 17,244 फीट की शानदार ऊंचाई पर बनेगा, जो चीन के तांगगुला स्टेशन से भी ऊंचा होगा। यह 489 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जिस पर लगभग 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना से इस दूरदराज के इलाके में आवागमन काफी बदल जाएगा और साथ ही सेना के लिए भी यहां आना-जाना बहुत आसान हो जाएगा।
बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन पर होगी 270 किलोमीटर सुरंगों की जरूरत
यह रेल लाइन सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत मायने रखती है। खासकर सर्दियों में, जब बर्फबारी की वजह से लेह तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस रास्ते में लगभग 270 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनानी होंगी, क्योंकि यहां का भूभाग काफी चुनौतीपूर्ण है। वैसे तो इसकी पूरी योजना तैयार है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण काम शुरू नहीं हुआ है। जब यह परियोजना पूरी जो जाएगी, तब यह भारत के सबसे रणनीतिक इलाकों में से एक में लोगों की जिंदगी और सामान की आवाजाही को बहुत सुविधाजनक बना देगा।