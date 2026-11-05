भारत 17,244 फीट पर बनाने जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, चीन को पछाड़ने की तैयारी

यह रेल लाइन सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत मायने रखती है। खासकर सर्दियों में, जब बर्फबारी की वजह से लेह तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस रास्ते में लगभग 270 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनानी होंगी, क्योंकि यहां का भूभाग काफी चुनौतीपूर्ण है। वैसे तो इसकी पूरी योजना तैयार है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण काम शुरू नहीं हुआ है। जब यह परियोजना पूरी जो जाएगी, तब यह भारत के सबसे रणनीतिक इलाकों में से एक में लोगों की जिंदगी और सामान की आवाजाही को बहुत सुविधाजनक बना देगा।