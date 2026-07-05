भारत ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में फिसला भारत, 125वें स्थान पर आया देश Jul 05, 2026

2026 के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट 125वें स्थान पर गिर गया है। यह इंडेक्स 5 जुलाई को जारी किया गया था। पिछले साल के मुकाबले भारत एक पायदान नीचे खिसका है, और पिछले 5 सालों में भी इसमें बहुत मामूली सुधार देखने को मिला है। यह रैंकिंग सिर्फ वीजा-फ्री यात्रा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भी देखती है कि पासपोर्ट लोगों को विदेश में बसने, निवेश करने और रहने के कितने अवसर देता है। भारत की धीमी प्रगति का मतलब है कि दूसरे देशों के मुकाबले उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम फायदे मिल पाते हैं।