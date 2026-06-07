भारत का इकलौता ज्वालामुखी जागा! अंडमान में दिखा आग और धुएं का नजारा

बेहद निर्जन इलाके में स्थित है ज्वालामुखी

बर्रेन आइलैंड अपने काले ज्वालामुखी शंकु और पुराने लावा के मैदानों की वजह से बेहद भव्य और कुछ हद तक डरावना लगता है, लेकिन यह द्वीप ज्यादातर निर्जन ही रहता है। यहां ताजे पानी की कमी है और इसका रास्ता भी काफी मुश्किल है, जिसकी वजह से लोग यहां से दूर ही रहते हैं। यहां पर आसानी से जाया नहीं जा सकता। अधिकतर लोग इसे केवल पास से गुजरने वाली नावों से ही देख पाते हैं। इसके बावजूद, कुछ पक्षी, चमगादड़ और जंगली बकरियां यहां अपना बसेरा बनाए हुए हैं। वहीं, इसके आसपास का समुद्र समुद्री जीवों और रंगीन कोरल रीफ्स से भरा पड़ा है।