E20 पेट्रोल पर सरकार का दावा- गाड़ी सुरक्षित, देश को 1.4 लाख करोड़ रुपये का फायदा

इथेनॉल मिश्रण से भारत के 1.4 लाख करोड रुपये बचे

यह सोचना बंद कर दीजिए कि आपकी गाडी में पेट्रोल की जगह गन्ने का रस मिल रहा है या कीडें उसमें खिंचें चले आ रहे हैं। भारत पेट्रोलियम ने बताया है कि इथेनॉल बनाने के लिए एक खास औद्योगिक प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। इसमें गन्ने के रस से चीनी को अलग कर दिया जाता है और ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जिससे कीडें इसमें न लगें। इसके अलावा, इथेनॉल मिलाने से भारत को तेल के आयात पर 1.4 लाख करोड रुपये से ज्यादा की बचत हुई है। इससे किसानों को भी मदद मिली है और कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। यानी यह हमारी जेब और पर्यावरण, दोनों के लिए फायदेमंद है।