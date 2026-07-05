भारत ने भूटान के E20 पेट्रोल ऑफर को ठुकराए जाने की खबरों को बताया गलत, जानिए क्या कहा देश Jul 05, 2026

भारत के तेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भूटान द्वारा E20 पेट्रोल का प्रस्ताव ठुकराए जाने से संबंधित सभी खबरें पूरी तरह गलत है। E20 ऐसा ईंधन है जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय तेल कंपनियों ने भूटान को ऐसा कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं और न ही फिलहाल ऐसी कोई योजना है। मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस पर भरोसा न करें, बल्कि आधिकारिक बयानों पर ध्यान दें।