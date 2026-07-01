आपकी जिंदगी बचाने आ रही 'स्मार्ट' एंबुलेंस, मंत्रालय ने जारी किए नए नियम

GPS डिस्पैच, AIS-125 स्टैंडर्ड्स, EMT ट्रेनिंग

अब एंबुलेंस को GPS के जरिए ट्रैक किया जाएगा। इन्हें स्मार्ट कमांड सेंटर से भेजा जाएगा और आपातकाल की जगह व कॉल की संख्या के हिसाब से एंबुलेंस तय की जाएगी। हर एंबुलेंस को AIS-125 सुरक्षा स्टैंडर्ड्स पूरे करने होंगे। साथ ही, सभी इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन (EMTs) को खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

इन सेवाओं को भारत के 112 इमरजेंसी नंबर से भी जोड़ा जाएगा, जिससे आप कहीं से भी मदद के लिए कॉल करें तो आपको तेजी से और बेहतर रिस्पॉन्स मिल सके।