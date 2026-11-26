मौत की सजा के बीच वापसी की जिद: शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर MEA की अग्निपरीक्षा
भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) बांग्लादेश के उस अनुरोध की समीक्षा कर रहा है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात कही गई है। 2024 में छात्रों के एक बड़े प्रदर्शन के बाद उनकी सत्ता चली गई थी, तब से वह भारत में रह रही हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सरकारी प्रक्रियाएं भले ही चल रही हों, लेकिन हसीना का वापस जाने का निजी फैसला उन्हें और बांग्लादेशी सरकार को करना है।
हसीना 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटना चाहती हैं
79 साल की शेख हसीना ने 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने की योजना बनाई है। यह दिन बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हसीना ने दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग में यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन भी कर दिया है, लेकिन मामला थोड़ा तनावपूर्ण है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि हसीना एक दोषी हैं, क्योंकि 2025 में उनकी गैर-मौजूदगी में 2024 के विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बावजूद उनकी टीम बता रही है कि हसीना वापस लौटने के लिए अपने देश के अधिकारियों से लगातार अनुरोध कर रही हैं।