79 साल की शेख हसीना ने 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने की योजना बनाई है। यह दिन बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हसीना ने दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग में यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन भी कर दिया है, लेकिन मामला थोड़ा तनावपूर्ण है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि हसीना एक दोषी हैं, क्योंकि 2025 में उनकी गैर-मौजूदगी में 2024 के विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बावजूद उनकी टीम बता रही है कि हसीना वापस लौटने के लिए अपने देश के अधिकारियों से लगातार अनुरोध कर रही हैं।