इस साल होगी सामान्य से कम 90 फीसदी बारिश, अगले महीने चलेगी भीषण लू
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस साल के मानसून को लेकर अपनी भविष्यवाणी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इस बार बारिश औसत से कम रहने का अनुमान है, जो सामान्य से कम केवल 90 प्रतिशत तक ही हो सकती है।
पिछले साल की तुलना में यह काफी कम है, क्योंकि बीते साल अच्छी बारिश हुई थी, जो औसत से ज्यादा थी। IMD ने यह भी आशंका जताई है कि 84 प्रतिशत संभावना है कि जरूरत से कम बारिश होगी, जिससे आने वाले कुछ महीने मुश्किल भरे हो सकते हैं।
कम पैदावार और झेलनी पड़ेगी लू की मार
कम बारिश का असर सीधा खेती-बाड़ी पर देखने को मिल सकता है। मध्य भारत, दक्षिण प्रायद्वीप और उत्तर-पश्चिम जैसे बड़े कृषि क्षेत्रों में फसलों की पैदावार घट सकती है। इसका नतीजा यह होगा कि बाजार में खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं।
जून का महीना भी इस बार बहुत गर्म रहने वाला है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में भयंकर लू चलने की चेतावनी जारी की गई है।
इतना ही नहीं, प्रशांत महासागर में अल नीनो का असर फिर से दिखाई दे रहा है, जो अमूमन हमारे मानसून को कमजोर करता है। ऐसे में इस साल पानी की किल्लत और बिजली की मांग में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।