जयशंकर की ब्रिटेन-ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से रणनीतिक मुलाकातें, व्यापार और रक्षा में भारत का भविष्य तय
सेंट जॉन में हुए 2026 के कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से मुलाकात की। उनकी बातचीत का मुख्य विषय व्यापार समझौते के जरिये भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को बढ़ावा देना था। साथ ही उन्होंने दुनिया के बड़े मसलों पर भी चर्चा की। इसके अलावा जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विचार किया।
जयशंकर का जोर व्यापार और रक्षा पर
जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बर्नहम को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और ब्रिटेन के लिए अपनी व्यापारिक साझेदारी को आगे बढ़ाना बहुत अहम है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज के साथ हुई उनकी बैठक में हाल ही में हुई रक्षा वार्ताओं पर आगे चर्चा हुई। याद दिला दें कि जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान रक्षा समझौते समेत कुल 18 करार हुए थे। कुल मिलाकर इन मुलाकातों का मकसद वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी और सहयोग को बनाए रखना था।