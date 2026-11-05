जयशंकर की ब्रिटेन-ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से रणनीतिक मुलाकातें, व्यापार और रक्षा में भारत का भविष्य तय

जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बर्नहम को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और ब्रिटेन के लिए अपनी व्यापारिक साझेदारी को आगे बढ़ाना बहुत अहम है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज के साथ हुई उनकी बैठक में हाल ही में हुई रक्षा वार्ताओं पर आगे चर्चा हुई। याद दिला दें कि जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान रक्षा समझौते समेत कुल 18 करार हुए थे। कुल मिलाकर इन मुलाकातों का मकसद वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी और सहयोग को बनाए रखना था।