अजीबोगरीब मानसून: बारिश की कमी से फसलों पर खतरा, आपकी थाली पर पड़ेगी महंगाई की मार
इस साल भारत का दक्षिण-पश्चिम मानसून अनियमित बना हुआ है। मुंबई अभी भी अपनी बारिश का इंतजार कर रही है, जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जमकर बारिश हो रही है। 360 वन कैपिटल रिसर्च के मुताबिक, अब तक 38 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है, जिससे फसलों की पैदावार पर असर पड़ सकता है और खाने-पीने की चीजों के दाम बढ सकते हैं।
मुंबई में ऑरेंज अलर्ट, क्षेत्रीय मौसम की चेतावनी
मुंबई में जून की आम बारिश में देरी हो रही है और शहर को गरज-चमक और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट मिल गया है। कई इलाकों में, जैसे कि बांद्रा पूर्व सुबह के समय मानसून-पूर्व बारिश हुई। वहीं दूसरी तरफ, कोलकाता में भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और उत्तरी बंगाल के जिलों में रेड अलर्ट जारी है। तमिलनाडु में नीलगिरी और कोयंबटूर जैसे इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है और बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को समुद्र की उबड-खाबड लहरों के बारे में चेतावनी दी जा रही है। फिलहाल, मध्य भारत में लू की स्थिति बनी हुई है।