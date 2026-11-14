AI से भारत का वायु रक्षा तंत्र हुआ अभेद्य, IACCS अब आकाशतीर और त्रिगुण से जुड़ा

भारत की वायु रक्षा व्यवस्था को एक बड़ी तकनीकी मजबूती मिल रही है। इसके इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (IACCS) को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अपग्रेड मिलने वाला है, जिससे यह ड्रोन और क्रूज मिसाइलों जैसे खतरों को और तेजी से पहचान सकेगा और उनकी गंभीरता का आकलन कर पाएगा।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से, यह सिस्टम जमीन और आसमान दोनों जगह से रडार डेटा एक साथ इकट्ठा करता है, ताकि कमांडरों को वास्तविक समय की जानकारी मिल सके। इससे उन्हें सबसे अहम वक्त पर तुरंत फैसले लेने में सुविधा होती है।