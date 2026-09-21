भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश बनने की ओर

इस मुहिम में ज्यादा उपज देने वाले रेशम कीटों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही, बेहतर मशीनें लाई जाएंगी और किसानों से लेकर बुनकरों तक, सबको मजबूत सहायता दी जाएगी।

दुनिया भर में रेशम की मांग बढ़ रही है और चीन अब कम रेशम बना रहा है, ऐसे में भारत के लिए यह एक बड़ा मौका है।

इसके अलावा, भारत अपने टेक्सटाइल बाजार को 300 अरब डॉलर तक ले जाना चाहता है और किसानों की सालाना आय को भी 10-12 लाख रुपये तक बढ़ाने की उम्मीद है।