भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश बनने की ओर
भारत ने रेशम उत्पादन में एक बड़ी छलांग लगाने का मन बना लिया है। अभी देश में 42,000 टन रेशम पैदा होता है, जिसे 2030-31 तक बढ़ाकर 60,000 टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार की योजना नई तकनीक और बेहतर खेती के तरीकों का इस्तेमाल करके उत्पादन को बढ़ाना है। इससे किसानों की कमाई भी बढ़ेगी।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया है कि भारत का मकसद 2028-29 तक दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक बनना है।
भारत की योजना: ज्यादा उपज देने वाले रेशम कीटों पर जोर
इस मुहिम में ज्यादा उपज देने वाले रेशम कीटों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही, बेहतर मशीनें लाई जाएंगी और किसानों से लेकर बुनकरों तक, सबको मजबूत सहायता दी जाएगी।
दुनिया भर में रेशम की मांग बढ़ रही है और चीन अब कम रेशम बना रहा है, ऐसे में भारत के लिए यह एक बड़ा मौका है।
इसके अलावा, भारत अपने टेक्सटाइल बाजार को 300 अरब डॉलर तक ले जाना चाहता है और किसानों की सालाना आय को भी 10-12 लाख रुपये तक बढ़ाने की उम्मीद है।