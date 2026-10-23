भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर पाकिस्तान को फटकारा

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक बैठक में भारत ने खुले तौर पर पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए।

UN में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी भविका मंगलानंदन ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की लगातार घटती संख्या और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लगातार सामने आ रहे मामलों का जिक्र किया।

उन्होंने साफ कहा, "पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या कम हो रही है और उनके अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। जो देश अपने ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसे भारत को नसीहतें देने का कोई हक नहीं है।"