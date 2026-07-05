मानसून: बालासोर के पास बना दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

IMD का पश्चिमी बारिश का पूर्वानुमान

IMD ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण और मुंबई में गुरुवार तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। यह बारिश मानसून की सक्रियता और एक पश्चिमी डिस्टर्बेंस के असर से होगी। राहत की बात यह है कि मध्य भारत में बारिश का घाटा लगभग 17 प्रतिशत कम हो गया है और पूरे देश में यह कमी अब 27 प्रतिशत रह गई है। अगले कुछ दिनों में जब मानसून पूरे भारत में फैल जाएगा, तो उम्मीद है कि मध्य भारत में बारिश थोड़ी कम होगी, लेकिन उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में जुलाई के मध्य तक अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।