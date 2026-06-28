भारत ने रचा इतिहास, दिल्ली से जींद तक दौड़ी पहली हाइड्रोजन ट्रेन

सबसे शक्तिशाली ब्रॉड-गेज हाइड्रोजन ट्रेन

यह 10 डिब्बों वाली ट्रेन है, जिसे पुराने डीजल इंजन से बदलकर बनाया गया है। यह मेड्हा सर्वो ड्राइव्स और कनाडा की बैलार्ड पावर सिस्टम्स की तकनीक का इस्तेमाल करके अब साफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स से चलती है। यह ब्रॉड-गेज पटरियों के लिए अब तक की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है। जींद में एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद यह लगभग 250 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इसे बनाने में करीब 80 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और बुनियादी ढांचे के लिए 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आता है।