न्यूजीलैंड ने 'बासमती' को बताया आम शब्द, भारत के GI टैग पर खतरा
भारत अपने मशहूर बासमती चावल को न्यूजीलैंड में भौगोलिक संकेत (GI) टैग दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह मामला अब अटक गया है।
न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस (NIA) बासमती को एक आम शब्द बताती है, जो सिर्फ भारत का ही नहीं है। इसी वजह से, भारत-न्यूजीलैंड के बीच अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में GI सेक्शन की समीक्षा का प्रावधान रखा गया है।
इससे भारत को न्यूजीलैंड में बासमती के लिए सुरक्षा मांगने का मौका मिल सकता है।
विशेषज्ञ बोले, भारत बासमती के लिए GI हासिल करे
न्यूजीलैंड में बासमती को अब एक तरह के लंबे दाने वाले खुशबूदार चावल का सामान्य नाम माना जाता है, जो कई देशों में उगाया जाता है।
2025 के एक अदालती फैसले के बाद, भारत के लिए वहां GI दर्जा हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। जानकार कह रहे हैं कि भारत को एशिया और यूरोप जैसे दूसरे क्षेत्रों में बासमती के लिए जल्दी से GI टैग ले लेना चाहिए।
खासकर अप्रैल 2027 में एक अहम समय-सीमा आने वाली है। ऐसा करने से भारतीय बासमती की पहचान और उसकी खासियत को पूरी दुनिया में बचाया जा सकेगा।