न्यूजीलैंड में बासमती को अब एक तरह के लंबे दाने वाले खुशबूदार चावल का सामान्य नाम माना जाता है, जो कई देशों में उगाया जाता है।

2025 के एक अदालती फैसले के बाद, भारत के लिए वहां GI दर्जा हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। जानकार कह रहे हैं कि भारत को एशिया और यूरोप जैसे दूसरे क्षेत्रों में बासमती के लिए जल्दी से GI टैग ले लेना चाहिए।

खासकर अप्रैल 2027 में एक अहम समय-सीमा आने वाली है। ऐसा करने से भारतीय बासमती की पहचान और उसकी खासियत को पूरी दुनिया में बचाया जा सकेगा।