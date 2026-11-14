शरजील इमाम को लेकर USCIRF के बयान पर भारत का करारा जवाब, राजदूत क्वात्रा ने लिया आड़े हाथ
अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) को तब आड़े हाथों लिया, जब उसने जेल में बंद कार्यकर्ता और पूर्व छात्र नेता शरजील इमाम की गिरफ्तारी को लेकर भारत की आलोचना की थी।
UCIRF ने दावा किया था कि इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करने के लिए निशाना बनाया गया था। इस पर क्वात्रा ने साफ तौर पर जवाब दिया कि आयोग को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है।
CAA प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार हुए थे शरजील इमाम
पूर्व छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उस पर दंगा भड़काने और दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप हैं, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम जैसे कानून भी शामिल हैं।
हाल ही में, दिल्ली की एक अदालत ने यह गौर किया कि उसने मीडिया से बातचीत से जुड़ी एक शर्त तोड़ी हो सकती है, लेकिन उसकी अंतरिम जमानत रद्द नहीं की। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस अभी भी कर रही है।