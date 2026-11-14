शरजील इमाम को लेकर USCIRF के बयान पर भारत का करारा जवाब, राजदूत क्वात्रा ने लिया आड़े हाथ

पूर्व छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उस पर दंगा भड़काने और दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप हैं, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम जैसे कानून भी शामिल हैं।

हाल ही में, दिल्ली की एक अदालत ने यह गौर किया कि उसने मीडिया से बातचीत से जुड़ी एक शर्त तोड़ी हो सकती है, लेकिन उसकी अंतरिम जमानत रद्द नहीं की। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस अभी भी कर रही है।