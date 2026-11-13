ओमान में जहाज पर हमले में घायल भारतीय नाविक से मिले राजदूत
ओमान में भारत के राजदूत प्रशांत पिसे ने एक भारतीय नाविक से सोहार अस्पताल में मुलाकात की। इस नाविक का समुद्र में हुई एक खतरनाक घटना के बाद इलाज हो रहा है।
नाविक को तब चोट लगी थी जब उसका जहाज 'MSV कुबा' UAE से सोमालिया की ओर जा रहा था और उस पर किसी अज्ञात हवाई चीज से हमला हुआ था।
राजदूत ने नाविक का हालचाल पूछा। उन्होंने डॉक्टरी टीम से उसके इलाज और ठीक होने के बारे में भी बात की। राजदूत ने नाविक के जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दीं।
जहाज के सभी 13 भारतीय चालक दल को बचाया गया
जहाज के सभी 13 भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है, लेकिन इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इस तरह के हमलों और ओमान के पास हुई एक और घटना, जिसमें एक भारतीय नाविक की जान चली गई, के बाद भारत ने इस इलाके में समुद्री जहाजों पर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाने और ज्यादा सहयोग की मांग की है।
दूतावास का कहना है कि वह प्रभावित नाविकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।