ओमान में जहाज पर हमले में घायल भारतीय नाविक से मिले राजदूत

ओमान में भारत के राजदूत प्रशांत पिसे ने एक भारतीय नाविक से सोहार अस्पताल में मुलाकात की। इस नाविक का समुद्र में हुई एक खतरनाक घटना के बाद इलाज हो रहा है।

नाविक को तब चोट लगी थी जब उसका जहाज 'MSV कुबा' UAE से सोमालिया की ओर जा रहा था और उस पर किसी अज्ञात हवाई चीज से हमला हुआ था।

राजदूत ने नाविक का हालचाल पूछा। उन्होंने डॉक्टरी टीम से उसके इलाज और ठीक होने के बारे में भी बात की। राजदूत ने नाविक के जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दीं।