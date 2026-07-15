अहमदाबाद विमान हादसा: जांच एजेंसी को पायलटों में ईंधन बंद करने को लेकर मतभेद होने का संदेह

उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद विमान के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईंधन के कटऑफ स्विच को 'कटऑफ' मोड पर कर दिया गया था। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता सुनाई देता है कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि दूसरा पायलट इसे करने से साफ इनकार करता है। जब इंजन 1 ने आंशिक रूप से काम करना शुरू किया, उसी दौरान विमान का इमरजेंसी टर्बाइन भी सक्रिय हो गया, लेकिन इंजन 2 लगातार खराबी के संकेत देता रहा। एक मिनट के भीतर ही 'मेडे' कॉल की गई, मगर उसके कुछ ही देर बाद फ्लाइट डेटा भी मिलना बंद हो गया। अब जांचकर्ता पायलटों के उन फैसलों को समझने पर ध्यान दे रहे हैं और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई अंतर्निहित समस्या थी।