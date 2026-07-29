भारतीय रेलवे ला रहा 35 हाइड्रोजन ट्रेनें, सफर होगा ऐतिहासिक
भारतीय रेलवे अब पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को अपनाने में एक कदम आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद, रेलवे ने अब 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। ये ट्रेनें भारत के कुछ सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक रेलवे रास्तों पर दौड़ेंगी।
इस टेस्ट ट्रेन ने 1200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। इसने हजारों लीटर डीजल की बचत की और धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप छोड़ी। अब अगली बारी दिल्ली जैसे व्यस्त शहर में ट्रायल करने की है, ताकि यह देखा जा सके कि ये ट्रेनें भीड़भाड़ वाले रास्तों पर कैसे काम करती हैं।
हेरिटेज के लिए हाइड्रोजन: 8 लाइनों पर होगा फोकस
नए 'हेरिटेज के लिए हाइड्रोजन' प्रोग्राम के तहत 8 पहाड़ी और हेरिटेज रेलवे लाइनों पर ध्यान दिया जाएगा। इनमें कालका-शिमला, दार्जिलिंग हिमालयन और नीलगिरी माउंटेन लाइनें शामिल हैं।
इन पर्यावरण-संवेदनशील रास्तों पर बिजली के तार बिछाना मुश्किल है, लेकिन बिना प्रदूषण फैलाने वाली हाइड्रोजन ट्रेनें इनके लिए एकदम सही हैं। इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन के उत्पादन और उसे भरने के लिए एक खास सुविधा भी तैयार की है। इससे ये पुराने और खूबसूरत रूट अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाए रखेंगे और साथ ही प्रदूषण मुक्त भी रहेंगे।