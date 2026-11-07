रेलवे का बड़ा ऐलान, त्योहारों पर दौड़ेंगी रिकॉर्ड 18,000 विशेष ट्रेनें

टिकट काउंटर को इन्हीं नए होल्डिंग एरिया में शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षा जांच में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त स्कैनिंग काउंटर भी लगाए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि पिछले 10 सालों में 36,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं। इससे ट्रेनों में देरी और भीड़ कम करने में मदद मिली है। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 75,000 विशेष ट्रेनें चलाने के बाद इस साल यह संख्या 80,000 के पार पहुंचने का अनुमान है। इसलिए इस त्योहारों के मौसम में यात्रियों को पहले से ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक सफर की उम्मीद कर सकते हैं।