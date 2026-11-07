रेलवे ला रहा 1,000 नई गाड़ियां, 7 मार्गो पर चार गुना बढ़ेगी ट्रेनों की आवाजाही

रेलवे 1,000 से ज्यादा नई नियमित ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। इससे ट्रेनों में लंबी इंतजार सूची की समस्या कम होगी और यात्रियों के लिए टिकट बुक करना बहुत आसान हो जाएगा। पिछले एक दशक में ही 36,000 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि इन कदमों से माल ढुलाई, खासकर कोयले के परिवहन में होने वाली भारी भीड़भाड़ कम होगी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को भी संभाला जा सकेगा। लक्ष्य यह भी है कि आने वाले कई सालों तक बड़े शहर एक-दूसरे से अच्छे से जुड़े रहें।