रेलवे 9 राज्यों को जोड़ने वाली 9 अमृत भारत एक्सप्रेस जल्द करेगा शुरू, कहां-कहां से चलेगी?

भारतीय रेलवे जल्द ही 9 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दक्षिण समेत 9 राज्यों के लोगों को सुविधा मिलेगी। ये बिना AC की ट्रेनें होंगी, जिसमें प्रवासी कामगारों समेत लंबी दूरी के रेल यात्री आरामदायक सफर कर सकेंगे। ट्रेनें पश्चिम बंगाल और असम से शुरू होंगी और बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे 7 अन्य राज्यों को जोड़ेंगी।

रूट असम से लखनऊ के बीच भी चलेगी ट्रेन एक ट्रेन, गुवाहाटी (कामाख्या) से हरियाणा के रोहतक के बीच चलेगी। यह शुक्रवार रात 10 बजे कामाख्या से रवाना होकर रविवार दोपहर 2:45 बजे रोहतक पहुंचेगी। वापसी में रविवार रात 10:10 बजे चलेगी। दूसरी ट्रेन, असम के डिब्रूगढ़ से उत्तर प्रदेश के लखनऊ (गोमती नगर) के बीच चलेगी। यह शुक्रवार को रात 9 बजे डिब्रूगढ़ से रवाना होकर रविवार को दोपहर 1:30 बजे गोमती नगर पहुंचेगी। वापसी में रविवार को शाम 6:40 बजे गोमती नगर से चलेगी।

रूट बंगाल और दक्षिण को भी जोड़ेगी तीसरी ट्रेन, बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से तमिलनाडु के नागरकोइल के बीच चलेगी। ट्रेन रविवार को रात 11:00 बजे नागरकोइल से चलकर चौथे दिन सुबह 5 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। वापसी में बुधवार को शाम 4:45 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर तीसरे दिन रात 11:00 बजे नागरकोइल पहुंचेगी। चौथी ट्रेन, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली तक चलेगी। ट्रेन बुधवार को सुबह 5:45 बजे तिरुचिरापल्ली से चलकर तीसरे दिन सुबह 5 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। वापसी शुक्रवार को शाम 4:45 बजे करेगी।

रूट बंगाल से कर्नाटक और मुंबई के बीच ट्रेन पांचवी ट्रेन, बंगाल के अलीपुरद्वार से SMVT बेंगलुरु के बीच चलेगी। यह प्रत्येक शनिवार को बेंगलुरु से सुबह 8:50 बजे चलकर तीसरे दिन सुबह 10:25 बजे अलीपुरद्वार पहुंचेगी। वापसी सोमवार रात 10:25 बजे करेगी। छठी ट्रेन, अलीपुरद्वार से मुंबई (पनवेल) तक चलेगी। ट्रेन प्रत्येक सोमवार को 11:50 बजे पनवेल से चलकर तीसरे दिन दोपहर 1:50 बजे अलीपुर द्वार पहुंचेगी। वापसी गुरुवार को सुबह 4:45 बजे अलीपुर द्वार से करेगी औऱ तीसरे दिन सुबह 5:30 बजे पनवेल पहुंचेगी।

रूट कोलकाता से चेन्नई, दिल्ली और वाराणसी तक रूट सातवीं ट्रेन, कोलकाता (संतरागाछी) से चेन्नई के तांबरम तक चलेगी। ट्रेन शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे तांबरम से चलकर अगले दिन रात 8:15 बजे संतरागाची पहुंचेगी। वापसी शनिवार रात 11:55 बजे करेगी। आठवीं ट्रेन, कोलकाता (हावड़ा) से आनंद विहार तक चलेगी। ट्रेन गुरुवार रात 11:10 बजे हावड़ा से चलकर तीसरे दिन सुबह 2:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी शनिवार सुबह 5:15 बजे करेगी। नौवीं ट्रेन, कोलकाता (सियालदह) से वाराणसी तक रविवार-मंगलवार-शुक्रवार रात 10:10 बजे चलेगी। वापसी सोमवार-बुधवार-शनिवार शाम 7:30 बजे करेगी।