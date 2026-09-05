रेलवे की बड़ी तैयारी: 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें, शावर-कवच से रात की यात्रा में आएगा नया मोड़

वंदे भारत के इन स्लीपर कोचों में कई खास सुविधाएं होंगी। यात्रियों को गद्देदार बर्थ मिलेंगी, चार्जिंग पॉइंट होंगे, पढ़ने के लिए अलग से लाइटें होंगी और यात्रा की जानकारी दिखाने वाले डिस्प्ले भी लगे होंगे। AC प्रथम श्रेणी में तो शावर की सुविधा भी दी जाएगी। ये ट्रेनें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ने में सक्षम होंगी। साथ ही इनमें 'कवच' जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीक भी लगी होगी। इन्हें बनाने का काम BEML, ICF, काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस और टीटागढ़-BHEL जैसी कई कंपनियां कर रही हैं। उम्मीद है कि काइनेट की ओर से पहला प्रोटोटाइप मार्च 2027 तक तैयार हो जाएगा।