रेलवे को उम्मीद है कि 2026-27 तक उसके यात्रियों की संख्या में जबरदस्त उछाल आएगा और यह लगभग 8 अरब तक पहुंच जाएगी। यह संख्या कोविड-19 महामारी से पहले के स्तर के करीब होगी।

इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को संभालने के लिए, रेलवे अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च कर रहा है। साथ ही, सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए रोड ओवरब्रिज और अंडरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं।

कामों को जल्दी मंजूरी मिल सके, इसके लिए 100 से ज्यादा नए डिजाइन तैयार किए गए हैं।