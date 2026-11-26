हाल ही में एक महीने के भीतर 2 गंभीर ट्रेन हादसे हुए हैं। इनमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस के कमजोर ब्रेक से चलने का मामला था, वहीं दूसरा कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस का पटरी से उतरना। इन घटनाओं को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेनों के लिए ब्रेक टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। अब ट्रेन के स्टेशन से चलने के बाद लोको पायलटों को तय रफ्तार पर ब्रेक और उसकी क्षमता दोनों को जांचना होगा।