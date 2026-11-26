खतरनाक हादसों से जागा रेलवे: अब हर ट्रेन रवाना होने के बाद होगी ब्रेक और उसकी क्षमता की जांच
लेखन भारत शर्मा
हाल ही में एक महीने के भीतर 2 गंभीर ट्रेन हादसे हुए हैं। इनमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस के कमजोर ब्रेक से चलने का मामला था, वहीं दूसरा कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस का पटरी से उतरना। इन घटनाओं को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेनों के लिए ब्रेक टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। अब ट्रेन के स्टेशन से चलने के बाद लोको पायलटों को तय रफ्तार पर ब्रेक और उसकी क्षमता दोनों को जांचना होगा।
सहायक लोको पायलट करेंगे ब्रेक जांच की निगरानी
अब सहायक लोको पायलट भी इन ब्रेक जांचों पर खास ध्यान देंगे ताकि कोई भी छोटी सी भी चीज छूट न जाए। इन नए नियमों को लागू करके भारतीय रेलवे उम्मीद कर रहा है कि ट्रेन में सफर करने वाले हर यात्री की यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकेगी। अब पूरे रेलवे नेटवर्क में ब्रेक की जांच करना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है।