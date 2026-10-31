वंदे भारत स्लीपर से दिल्ली से काशी का सफर हुआ सुपरफास्ट और आरामदायक
भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से वाराणसी के बीच एक नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ तथा गाजियाबाद जैसे स्टेशनों पर रुकेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, "चाहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन हों या संगम की यात्रा, यह ट्रेन आस्था को अवसर से और परंपरा को आधुनिकता से जोड़ेगी।" उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे तीर्थयात्रियों और युवा पेशेवरों समेत सभी लोगों का जीवन आसान होगा।
वंदे भारत में आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा
इस ट्रेन में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जैसे आरामदायक स्लीपर बर्थ, वैक्यूम टॉयलेट, इंटीग्रेटेड चार्जिंग की सुविधा और सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह। वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन शिव गंगा एक्सप्रेस के मुकाबले लगभग 55 मिनट का समय बचाएगी।
सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें 'कवच' टक्कर रोधी सिस्टम और CCTV कैमरे जैसी खास खूबियाँ हैं। इसके साथ ही, इसे ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे दिव्यांगजन भी आराम से यात्रा कर सकें।
ट्रेन का रूट
यह ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होकर वाराणसी तक जाएगी और फिर वाराणसी से वापस नई दिल्ली लौटेगी।