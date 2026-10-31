वंदे भारत स्लीपर से दिल्ली से काशी का सफर हुआ सुपरफास्ट और आरामदायक

इस ट्रेन में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जैसे आरामदायक स्लीपर बर्थ, वैक्यूम टॉयलेट, इंटीग्रेटेड चार्जिंग की सुविधा और सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह। वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन शिव गंगा एक्सप्रेस के मुकाबले लगभग 55 मिनट का समय बचाएगी।

सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें 'कवच' टक्कर रोधी सिस्टम और CCTV कैमरे जैसी खास खूबियाँ हैं। इसके साथ ही, इसे ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे दिव्यांगजन भी आराम से यात्रा कर सकें।