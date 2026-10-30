अब रेलवे टिकट काउंटर पर 45 पैसे देकर पाएं 10 लाख रुपये का बीमा कवर

यह योजना उन रेलवे काउंटरों पर उपलब्ध है जो इसके लिए चुने गए हैं। इससे उन लाखों लोगों को फायदा मिलेगा जो आज भी ऑफलाइन टिकट खरीदना पसंद करते हैं।

एक्मे इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सूरज पांडे ने सलाह दी है कि यह बीमा लेने से पहले इसकी शर्तें और क्लेम (दावा) करने की प्रक्रिया जरूर जान लें।

भारतीय रेलवे लगातार यात्रा को सुरक्षित बनाने और सुविधाओं को बेहतर करने पर काम कर रहा है। ऐसे में यह सुविधा एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है, जो यात्रियों को सफर के दौरान और ज्यादा मानसिक शांति देगी।