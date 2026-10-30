अब रेलवे टिकट काउंटर पर 45 पैसे देकर पाएं 10 लाख रुपये का बीमा कवर
जो लोग अभी भी रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन टिकट खरीदते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। भारतीय रेलवे ने अब काउंटर से आरक्षित टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा शुरू कर दी है।
पहले यह बीमा सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करने पर मिलता था। अब स्टेशन काउंटर से टिकट खरीदने पर भी यात्री केवल 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का यह बीमा करा सकते हैं। यह बीमा यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना या अनहोनी की स्थिति में सुरक्षा देता है।
ऑफलाइन आरक्षित बुकिंग के लिए उपलब्ध
यह योजना उन रेलवे काउंटरों पर उपलब्ध है जो इसके लिए चुने गए हैं। इससे उन लाखों लोगों को फायदा मिलेगा जो आज भी ऑफलाइन टिकट खरीदना पसंद करते हैं।
एक्मे इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सूरज पांडे ने सलाह दी है कि यह बीमा लेने से पहले इसकी शर्तें और क्लेम (दावा) करने की प्रक्रिया जरूर जान लें।
भारतीय रेलवे लगातार यात्रा को सुरक्षित बनाने और सुविधाओं को बेहतर करने पर काम कर रहा है। ऐसे में यह सुविधा एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है, जो यात्रियों को सफर के दौरान और ज्यादा मानसिक शांति देगी।