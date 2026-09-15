रेल यात्रा में बदलाव: अब स्लीपर वंदे भारत, नए मार्ग और सुपरफास्ट माल ढुलाई

इसके अलावा, और भी स्लीपर ट्रेनें लाने की योजनाएं बन रही हैं। इनमें दिल्ली-पटना जैसे संभावित रूट शामिल हैं, जिनका शेड्यूल यात्रियों की सुविधा और उनकी पसंदीदा यात्रा के समय को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा।

माल ढुलाई के मोर्चे पर, भारत की पहली वंदे भारत गुड्स ट्रेन ने अहमदाबाद और मुंबई के बीच हुए टेस्ट के दौरान 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की है। यह इशारा करता है कि आने वाले समय में सामान की ढुलाई भी काफी तेज होने वाली है। रेलवे के ये सभी बदलाव दिखाते हैं कि भारतीय रेलवे यात्रियों की जरूरतों पर ध्यान दे रहा है और अपनी सेवाओं को लगातार बेहतर बना रहा है।