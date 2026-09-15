रेल यात्रा में बदलाव: अब स्लीपर वंदे भारत, नए मार्ग और सुपरफास्ट माल ढुलाई
वंदे भारत एक्सप्रेस में अब बड़े बदलाव की तैयारी है। भारतीय रेलवे एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने पर विचार कर रहा है, जिसे जल्द ही लाया जा सकता है। शुरुआती तौर पर वाराणसी जंक्शन-नई दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने की संभावना है, हालांकि इसका रूट अभी तय होना बाकी है।
इसके साथ ही, सूरत-उदयपुर के लिए एक बिलकुल नई सेवा भी शुरू हो रही है। यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और गुजरात व राजस्थान के कई बड़े शहरों को आपस में जोड़ेगी।
रेलवे की स्लीपर ट्रेनों और तेज माल ढुलाई की योजना
इसके अलावा, और भी स्लीपर ट्रेनें लाने की योजनाएं बन रही हैं। इनमें दिल्ली-पटना जैसे संभावित रूट शामिल हैं, जिनका शेड्यूल यात्रियों की सुविधा और उनकी पसंदीदा यात्रा के समय को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा।
माल ढुलाई के मोर्चे पर, भारत की पहली वंदे भारत गुड्स ट्रेन ने अहमदाबाद और मुंबई के बीच हुए टेस्ट के दौरान 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की है। यह इशारा करता है कि आने वाले समय में सामान की ढुलाई भी काफी तेज होने वाली है। रेलवे के ये सभी बदलाव दिखाते हैं कि भारतीय रेलवे यात्रियों की जरूरतों पर ध्यान दे रहा है और अपनी सेवाओं को लगातार बेहतर बना रहा है।