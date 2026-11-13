RAC का झंझट खत्म? भारतीय रेलवे यात्रियों को दे सकता है बड़ी राहत

RAC सिस्टम को उन दिनों में बनाया गया था, जब टिकट की बुकिंग हाथों से होती थी। इसका मकसद था कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को यात्रा करने का मौका मिल सके। पर अब जब डिजिटल सिस्टम के जरिए रियल टाइम में सीटों की जानकारी मिल जाती है, तो RAC पुराना और गैर-जरूरी लगने लगा है।

एक संसदीय समिति ने तो इस व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल भी उठाया था। समिति ने पूछा था कि जब यात्रियों को पूरी बर्थ नहीं मिलती, तो उनसे पूरा किराया क्यों लिया जाता है। फिलहाल, रेलवे के अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस बदलाव को लागू किया जाए या नहीं।