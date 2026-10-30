ट्रेनों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक चार्ज नहीं कर पाएंगे फोन, रेलवे ने क्यों उठाया ये कदम?
भारतीय रेलवे ने हाल ही में घोषणा की है कि अब आप रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में अपना फोन चार्ज नहीं कर पाएंगे। यह फैसला हाल ही में हुए एक पावर बैंक धमाके के बाद लिया गया है।
इस धमाके के बाद से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं, खासकर तब जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं और बिजली से आग लगने का खतरा होता है। 26 अक्टूबर, 2026 को जारी नए निर्देशों का मकसद रात की यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षित रखना है।
प्रतिबंध केवल चार्जिंग पॉइंट पर लागू
यह प्रतिबंध सिर्फ चार्जिंग पॉइंट पर लागू होता है, फोन के इस्तेमाल पर नहीं। इसलिए, आप पहले की तरह अपना फोन चला सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। AC कोचों में इसे लागू करना आसान है, लेकिन नॉन-AC कोचों में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
इसी वजह से, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और अचानक निरीक्षण (सरप्राइज इंस्पेक्शन) करने के आदेश भी दिए गए हैं।
अगर आप रात में यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेन में चढ़ने से पहले अपने सभी डिवाइस पूरी तरह से चार्ज कर लें। साथ ही, एक चार्ज किया हुआ बैकअप पावर बैंक भी साथ रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके।