ट्रेनों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक चार्ज नहीं कर पाएंगे फोन, रेलवे ने क्यों उठाया ये कदम?

यह प्रतिबंध सिर्फ चार्जिंग पॉइंट पर लागू होता है, फोन के इस्तेमाल पर नहीं। इसलिए, आप पहले की तरह अपना फोन चला सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। AC कोचों में इसे लागू करना आसान है, लेकिन नॉन-AC कोचों में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

इसी वजह से, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और अचानक निरीक्षण (सरप्राइज इंस्पेक्शन) करने के आदेश भी दिए गए हैं।

अगर आप रात में यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेन में चढ़ने से पहले अपने सभी डिवाइस पूरी तरह से चार्ज कर लें। साथ ही, एक चार्ज किया हुआ बैकअप पावर बैंक भी साथ रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके।