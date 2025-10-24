मुंबई में बीच सड़क पर पूर्व प्रेमिका को चाकू मारकर लहूलुहान किया, खुद का गला रेता
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शुक्रवार को एक 24 वर्षीय युवक ने बीच सड़क पर अपनी पूर्व प्रेमिका को चाकू मार दिया और उसके बाद खुद का भी गला रेत लिया। घटना भायखला इलाके में सुबह 11 बजे घटी है। आरोपी प्रमी काला चौकी में रहने वाले सोनू बराई है, जबकि पीड़ित युवती मनीषा यादव (24) है। मनीषा हमले में बुरी तरह घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी युवक की मौत हो गई है।
हत्या
2 हफ्ते पहले अलग हुए थे दोनों
पुलिस के मुताबिक, सोनू को शक था कि मनीषा पर किसी और के साथ संबंध में है, जिसको लेकर दोनों के बीच काफी झगड़ा हो रहा था। दोनों ने 2 हफ्ते पहले अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। इसके बाद सोनू ने शुक्रवार को लालबाग के चिंचपोकली में मनीषा को सुबह मिलने के लिए बुलाया था। वह अपने साथ एक किचन चाकू भी ले गया। तभी बातचीत के दौरान युवक ने युवती को चाकू मार दिया।
जांच
युवती जान बचाने के लिए अस्पताल के अंदर घुसी
पुलिस ने बताया कि युवक ने युवती को काफी दूर तक दौड़ाया और एक अस्पताल के बाहर उसे पकड़कर करीब 3 से 4 बार वार किए। युवती खून से लथपथ हालत में अस्पताल के बाहर पड़ी रही। सड़क पर लोगों ने युवती को बचाने की कोशिश की, लेकिन चाकू के डर से लोग दूर हटते रहे। बाद में लोगों ने युवक पर पत्थर मारे, जिसके बाद युवक ने भी अपना गला रेत लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।