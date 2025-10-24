महाराष्ट्र के मुंबई में युवती को प्रेमी ने चाकू मारा

मुंबई में बीच सड़क पर पूर्व प्रेमिका को चाकू मारकर लहूलुहान किया, खुद का गला रेता

लेखन गजेंद्र 07:03 pm Oct 24, 202507:03 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शुक्रवार को एक 24 वर्षीय युवक ने बीच सड़क पर अपनी पूर्व प्रेमिका को चाकू मार दिया और उसके बाद खुद का भी गला रेत लिया। घटना भायखला इलाके में सुबह 11 बजे घटी है। आरोपी प्रमी काला चौकी में रहने वाले सोनू बराई है, जबकि पीड़ित युवती मनीषा यादव (24) है। मनीषा हमले में बुरी तरह घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी युवक की मौत हो गई है।