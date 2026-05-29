भारतीय रेल ने रचा इतिहास, इस राज्य में चलाएगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन देश May 29, 2026

भारतीय रेल ने हरियाणा के जींद-सोनीपत मार्ग के लिए अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। 10 डिब्बों वाली इस ट्रेन को 27 मई, 2026 को मंजूरी मिली थी। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम से चलती है, जो ट्रेन के अंदर ही बिजली पैदा करता है। इससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है, यानी बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता। साफ-सुथरी यात्रा की दिशा में यह एक बड़ा कदम है, जो भारत के बड़े हरित ऊर्जा लक्ष्यों का भी एक हिस्सा है।