भारतीय रेल ने रचा इतिहास, इस राज्य में चलाएगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन
भारतीय रेल ने हरियाणा के जींद-सोनीपत मार्ग के लिए अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। 10 डिब्बों वाली इस ट्रेन को 27 मई, 2026 को मंजूरी मिली थी। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम से चलती है, जो ट्रेन के अंदर ही बिजली पैदा करता है। इससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है, यानी बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता। साफ-सुथरी यात्रा की दिशा में यह एक बड़ा कदम है, जो भारत के बड़े हरित ऊर्जा लक्ष्यों का भी एक हिस्सा है।
जींद में हाइड्रोजन स्टोर करने की सुविधा, कर्मचारी तैनात
हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले जर्मनी और जापान जैसे देशों की सूची में शामिल होकर भारत ने भविष्य के लिए तैयार परिवहन के प्रति अपनी गंभीरता दिखाई है। जींद में पहले से ही हाइड्रोजन को स्टोर करने और भरने के लिए एक खास सुविधा मौजूद है, जिसे सुरक्षा अधिकारियों ने भी मंजूरी दे दी है। इस नई तकनीक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेल ने लीक डिटेक्टर्स लगाए हैं, 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की है और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया है।