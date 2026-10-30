भारतीय नौसेना को मिलेंगे 40,000 करोड़ रुपये के 8 स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत, जानिए क्या है खासियत

नेक्स्ट-जेनरेशन कॉर्वेट (NGC) यानी अगली पीढ़ी के आधुनिक युद्धपोत छोटे, तेज, भारी हथियारों से लैस युद्धपोत होते हैं जिनका इस्तेमाल तट रक्षा, सर्विलांस और गश्त के लिए किया जाता है।

ये दूसरे बड़े युद्धपोत फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं लेकिन कई तरह के हथियार और सेंसर ले जा सकते हैं।

ये छोटे आकार के युद्धपोतों की श्रेणी है, जो समुद्र में दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई हमलों से मुकाबला करने में सक्षम होगी।