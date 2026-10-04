नौसेना का जवान हनीट्रैप में फंसा, संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार

प्रदीप 2014 में भारतीय नौसेना में नाविक के तौर पर शामिल हुए थे और विशाखापत्तनम स्थित ईस्टर्न नेवल कमांड में तैनात थे। वह मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स के लिए कुछ दिन पहले ही INS अग्रणी पहुंचे थे।

एक अधिकारी के मुताबिक, लीक हुई जानकारी में रणनीतिक नौसैनिक संपत्तियों, जहाजों की आवाजाही और ऑपरेशनल व्यवस्था से जुड़ी जानकारी शामिल थी।

अधिकारी पता लगा रहे हैं कि रक्षा से जुड़ी कितनी फाइलें लीक हुईं और क्या कोई आर्थिक लेनदेन भी शामिल था।