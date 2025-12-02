भारतीय नौसेना को जल्द मिलेगी INS अरिदमन

नौसेना को जल्द मिलेगी भारत में बनी तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन, चल रहा अंतिम परीक्षण

लेखन गजेंद्र 04:04 pm Dec 02, 202504:04 pm

क्या है खबर?

भारतीय नौसेना को जल्द ही स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली तीसरी पनडुब्बी INS अरिदमन मिल जाएगी। यह जानकारी नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने दी है। नौसेना दिवस से पहले वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिरल त्रिपाठी ने बताया कि यह उन्नत पनडुब्बी अपने परीक्षणों के अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि हाल में नौसेना में INS वाघशीर को 15 जनवरी को तीन-जहाजों के कमीशनिंग समारोह के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा कमीशन किया गया था।